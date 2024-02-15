كاتي بيري تترك American Idol بعد 7 مواسم.. إليكم السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المعروف عن المغنية كاتي بيري مشاركتها في برنامج المسابقات أمريكان أيدول American Idol لمدة 7 مواسم كعضوة في لجنة تحكيم المسابقة، لكنها أعلنت بشكلٍ مفاجيء مغادرتها البرنامج وخروجها من العرض بعد سبعة مواسم، وذلك أثناء حلولها ضيفة في برنامج Jimmy Kimmel Live! يوم الإثنين الماضي.

كشفت المغنية أن السبب وراء تركها البرنامج الشهير بالمسابقات يرجع إلى أن لديها المزيد من المشاريع الفنية، بما في ذلك الموسيقى الجديدة، التي ستصدر لاحقاً في عام 2024. وأكدت بيري: “أعتقد أن هذا سيكون على الأرجح عرضي الأخير، الموسم الأخير لي في برنامج Idol. أعني أنني أحب آيدول كثيراً. لقد ربطني بقلب أمريكا، لكني أشعر أنني بحاجة للخروج وأشعر بهذا النبض على إيقاعي”.

وعندما سُئلت عما قاله زميلاها في لجنة التحكيم لوك براين وليونيل ريتشي عن مغادرتها، أجابت بيري: “حسنًا، سيكتشفون ذلك الليلة!، بينما شاركت أنهما كانا على علم بخططها للخروج من “أيدول” بعد رؤيتها في الاستوديو.

وتابعت: “لقد اعتقدوا أنني كنت في الاستوديو لفترة من الوقت، لذا توقعوا أن شيئاً ما قادم. أنا أحب العرض كثيراً ولكني أريد أن أذهب وأرى العالم وربما أحضر موسيقى جديدة”. وأوضحت: “أعضاء لجنة التحكيم يعلمون أن لدي بعض الأشياء التي خططت لها هذا العام، لذلك ستكون سنة مثيرة جداً جداً… لجميع فتيات نجمات البوب”.

انضمت الموسيقية كاتي بيري إلى برنامج أمريكان أيدول كمحكمة جنباً إلى جنب مع بريان وريتشي في عام 2018 لإحياء العرض بواسطة ABC بعد عرضه الأصلي الذي استمر 15 موسماً على Fox.

في يوليو 2023، أعلنت شبكة ABC عودة بيري وبريان وريتشي كحكام للموسم 22، والذي ستبث الحلقة الأولى منه في 18 فبراير.