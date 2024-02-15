بعد توقف أسبوعين.. هاني سلامة يستأنف تصوير “أمير العوامري”.. فما كانت المشكلة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استأنف أبطال مسلسل “أمير العوامري” للفنان هاني سلامة تصوير مشاهد العمل أول أمس الاثنين بعد توقف أسبوعين كاملين بسبب أزمات انتاجية ونقص فى السيولة المالية، وذلك بعدما تم الانتهاء من العشرة أيام الأول فى أحداث العمل قبل توقفه بسبب عدم حصول الفنانين والعاملين على مستحقاتهم المتأخرة.

واستطاع منتج “أمير العوامري” توفير السيولة المالية اللازمة لدفع المستحقات المتأخرة لدى الفنانين والعاملين فى المسلسل وذلك من خلال الانتهاء من عمليه بيعه لأحدى القنوات المصرية وتحديداً قناة النهار لعرض على شاشتها فى موسم دراما رمضان 2024، على أن يتم التصوير بشكل مكثف وبدون أجازات طوال الفترة المقبلة للحاق بالعرض فى الشهر الكريم.

مسلسل “أمير العوامرى” بطولة هانى سلامة، سوسن بدر ، مى سليم، ميرهان حسين، أحمد صفوت، محسن محيى الدين، خالد زكى، مها نصار، دنيا المصرى، هاجر الشرنوبى، غنوة محمود، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى.

ويعود هانى سلامة إلى دراما رمضان 2024 بمسلسل “أمير العوامرى” بعد غيابه العام الماضى، اذ قدم آخر أعماله مسلسل “ملف سرى” الذى تم عرضه في شهر رمضان 2022 وشارك في بطولته ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

وكان الفنان هانى سلامة قد انتهى من تصوير مسلسل “الذنب” المكون من 10 حلقات والمقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، والعمل يشارك في بطولته درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق، ويجسد هاني خلال الأحداث شخصية طبيب نفسي.