لمياء جمال توجه رسالة خاصة بأغنيتها " عيني عليهم "

ميرنا وليد - بيروت - لوحظ مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فلتر يحجب الوجه ويظهر العينين فقط، سلّط الضوء على أغنية الفنانة التونسية لمياء جمال الجديدة "عيني عليهم"، باستخدام الجمل الأولى من الأغنية، حيث قالت لمياء:

"عيني عليهم وقت ما وادعوني، أحباب عن دنياني راحوا وقفو، ياليتهم قبل ارحلوا علموني، ما كان فيني شمعة الحب طفو.

.. "، كلمات مؤثّرة نابعة من خبرات حياتية تدل على أهمية المحافظة على الأشخاص، وخصوصاً الأحباب الذين يؤثرون إيجاباً في إشعال شمعة الحب التي فينا.

الأغنية من كلمات خالد المطيري، ألحان الدكتور محمد الغازي، وتوزيع موسيقي طارق الحجيلي، وعملت لمياء مع هذا الفريق الفني المميز، على خلق نمط جديد في الأغنية مستوحى من أصولها التونسية، وصوتها الذي أعطى إحساساً خاصاً لـ الأغنية الخليجية.

صوّرت لمياء الفيديو كليب في لبنان تحت عدسة المخرج ابراهيم كسرواني، حيث برز تمثيلها العفوي وكأنّها تعيش هذه القصّة أمّا الرسالة التي وجّهتها في بداية الكليب قالت فيها: "إلى كل من وعدني وخلف، إلى كل من خانني، إلى كل من هجرني، أنا أسامحكم جميعاً."

هذا العمل الفني هو من إنتاج شركة وتري.