بالفيديو – هكذا روّج عبد الله السدحان لمسلسله الجديد “هم يضحك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “هم يضحك” من الأعمال الدرامية التي سوف تتواجد في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، الذي تدور أحداثه الرئيسية في إطار كوميدي.

ويضم المسلسل عدداً كبيراً من النجوم على رأسهم الفنان عبد الله السدحان، فخرية خميس، مروة خليل، أصايل محمد وآخرين. والعمل من تأليف ضيف الله زيد، ومن إخراج أحمد الفردان.

وحرص الفنان عبد الله السدحان على الترويج للمسلسل، من خلال نشر مجموعة صور من كواليسه عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام” حيث ظهر من خلاله برفقة بطلات المسلسل، معلقاً ” من كواليس عائلة مسعود (مسلسل هم يضحك)”.

يذكر أن الفنان عبد الله السدحان، كانت له مشاركة سابقة في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “طاش العودة” الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي ساخر، عن قضايا ومشاكل المجتمع السعودي بشكل خاص، من خلال حلقات منفصلة متصلة تتضمن الحسد والابتزاز، وشاركه في العمل عدد من النجوم منهم الفنان ناصر القصبي، وراشد الشمراني ، محمد الطويان ، بشير الغنيم وآخرين.

وتجدر الإشارة أنه عرض مؤخراً للفنان عبدالله السدحان فيلم “نورة” في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ويعد أول فيلمٍ سعودي من فئة الأفلام الروائية الطويلة يتم تصويره في مدينة العلا الأثرية، وتجري أحداثه في حقبة الثمانينيات، ويروي قصة “نورة”، التي تجسد دورها ماريا بحراوي، وهي فتاة طموحة وحالمة، تحب الحياة والفن على الرغم من عدم توفر الفرص الفنية المتاحة أمامها، وتتعرف خلال الأحداث على المعلم “نادر”، الذي يقدم شخصيته الفنان يعقوب الفرحان، إذ يأتي من المدينة، ويكشف لهم أن الفن يمكن أن يكون وسيلةً للتواصل، والعمل من تأليف وإخراج توفيق الزايدي، وبطولة يعقوب الفرحان، ماريا بحراوي، عبدالله السدحان، وعائشة.