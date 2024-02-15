أغنية تدعو لقتل دوا ليبا وبيلا حديد تغزو الإنترنت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت أغنية إسرائيلية جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تصدّرها قائمة الأغاني الأكثر استماعاً حول العالم، رغم أنها تدعو إلى قتل عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني بيلا حديد، والنجمة الأميركية دوا ليبا، بسبب دعمهما للقضية الفلسطينية.

وعنوان الأغنية “شربو دربو” وتعني “بالسيوف والضربات” بالعبرية، وهي من أداء فرقة Ness Ve Stilla التي تضم مغنّيي الراب نيسيا ليفي ودور سوروكر.

وحققت الأغنية مشاهدات عالية بحيث سجّلت حوالى 5 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب”، وتدعو كلماتها الجيش الإسرائيلي لسحق قطاع غزة، وقتل كلٍ من حديد وليبا لدعمهما الشعب الفلسطيني بعد وقت قصير من بدء الحرب في غزة.

يُذكر أن شقيقة بيلا، جيدي حديد، تعرضت هي الأخرى لهجوم من أكثر من جهة إسرائيلية، على رأسها الحكومة التي قالت في منشور عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”: “جيجي حديد، هل كنتِ نائمة الأسبوع الماضي؟ أم أنّكِ قادرة على غضّ الطرف عن الأطفال اليهود الذين ذُبحوا في منازلهم؟ صمتكِ يوضح موقفكِ. نحن نراكِ”.

كما نشر الحساب صورة أخرى لغرفة ألعاب أطفال ذات أرضية ملطّخة بالدماء، وكتب: “جيجي حديد، إذا لم تديني هذه، فكلماتكِ لا تعني شيئاً”.