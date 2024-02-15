شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. ريهام حجاج تقدم لايت كوميدى في رمضان 2024 بمسلسلها "صدفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النجمة ريهام حجاج في مسلسلها الجديد "صدفة" المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، تيمة اللايت كوميدى في أحداث المسلسل وذلك لأول مرة في الدراما التليفزيونية منذ سنوات، حيث حرصت ريهام على تقديم الأعمال ذات الطابع الساسبنس والاجتماعى في السنوات الماضية، وهو ما دفعها لتقديم مسلسل "صدفة" بطريقة مختلفة هذا العام.

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كلا من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام محمد سليمان .



مسلسل صدفة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سوياً مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.

وقدمت ريهام حجاج في رمضان الماضى مسلسل "جميلة" وشارك في بطولته عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمى، صبرى عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.