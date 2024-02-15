خبر عرض أمير قطر الزواج على بيلا حديد ورفضها له يضج.. وهذا ما حدث

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت بالفترة الأخيرة، مجموعة أخبار عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تفيد بوجود علاقة بين عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية بيلا حديد، وأمير قطر خليفة بن حمد آل ثاني، إذ يقال إنه تقدم لخطوبتها، ولكنها رفضت.
وقد رصدت بالفترة الأخيرة عدة رحلات لـ بيلا حديد إلى قطر، بالإضافة إلى تقربها من العائلة الملكية في قطر، كما أنها دائماً ما تحظى بإستقبالات حارة توثقها عبر حساباتها الخاصة، وكانت ترفق الصور برموز علمي فلسطين وقطر.
وبحسب المعلومات، فإن أمير قطر أعجب بـ بيلا حديد بشكل كبير، وتقرب منها، حتى أنه تقدم لها بعرض زواج، إلا أنها رفضت، من دون الكشف عن الأسباب.
وحتى الآن لم يتم تأكيد أو نفي هذه المعلومات من قبل أمير قطر أو بيلا حديد.
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