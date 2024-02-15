شاهد مشهورة سناب هند القحطاني تلمح إلى ارتباطها بأحد الأشخاص

أثارت هند القحطاني، المعروفة بشهرتها على سناب شات، جدلاً بعد إشارتها إلى وجود علاقة عاطفية لها مع شخص ما.

في مقطع الفيديو، قالت: “أود أن أخبركم أنني لم أعد وحيدة، أنا الآن مرفقة بشخص”.

وظهرت هند القحطاني في مكان عام أثناء تصوير الفيديو، وكانت تحمل باقة ورد حمراء أمامها.

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