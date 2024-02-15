بالصور: نور الغندور تُثير الجدل بتغيير ملامحها في أحدث جلسة تصوير

أثارت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، جدلاً واسعًا بين متابعيها بسبب تغيُّر ملامحها بشكل ملحوظ في أحدث جلسة تصوير لها بمناسبة عيد الحب.

ونُشرت الصور على حساب نور في “إنستغرام”، وظهرت فيها مرتديةً فستانًا أسود ضيقًا بقصة “سترابلس” مع خصلات شعرها الأسود منسدلة على كتفيها، ومكياج ملفت يرتكز على الظلال الدخانية وأحمر الشفاه.

ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي الاختلاف الواضح في ملامح نور، حيث بدا وجهها أكثر تحديدًا وطولًا، وشفاهها بحجم أكبر من السابق.

وتفاعل المتابعون مع هذا التغيير، وقاموا بمقارنة صورها السابقة بالصور الحالية، مما أثار العديد من التعليقات والتكهنات حول عمليات التجميل التي قد تكون قد خضعت لها.

وعبّر بعض المتابعين عن رفضهم للتغيير، معتبرين أن ملامحها الطبيعية كانت أجمل، بينما اعتبر آخرون أن التغيير حق شخصي ولا يجب التعليق عليه.

يُشار إلى أن نور الغندور ممثلة مصرية ولدت في الكويت عام 1995، وبدأت مشوارها الفني عام 2012 من خلال مسلسل “سكن الطالبات”.

وتُعرف نور بأدوارها المتنوعة في المسلسلات الخليجية، مثل “أم هارون” و”البيت بيتي” و”خيانة وطن”.