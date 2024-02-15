جسد شخصية "السادات" .. الموت يُغَيّب الممثل المصري علي خليفة

ميرنا وليد - بيروت - توفي اليوم الممثل والمخرج المصري علي خليفة، وأعلن ذلك الممثل المصري منير مكرم، عبر حسابه كاتباً : "الفنان علي خليفه الأستاذ والمعلم الدوام لله الصلاة في مسجد الرحمن الرحيم".

وكان آخر أعمال الراحل علي خليفة مسلسل" ابو العروسة "بطولة الممثل المصري سيد رجب، والممثلة سوسن بدر، وأحمد صيام، مدحت صالح، نرمين الفقي، صفاء الطوخي، ولاء شريف، محمود حجازي، محمد عادل، كارولين عزمي رانيا فريد شوقي، أماني كمال، وفاء صادق، نور محمود، ومسلسل "أبو العروسة 3" من تأليف و إخراج هاني كمال.

جسد علي خليفة شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات في مسلسل "الكومي"، من بطولة الممثل الراحل ممدوح عبدالعليم .

​​​​​​شارك الممثل الراحل علي خليفة، في عدة أعمال، منها طرح البحر، رفعت الجلسة، الفتوة، و أبو العروسة، ويعد من أوائل الذين أسسوا ورش تدريب التمثيل، وهو عضو لجنة اختبارات ورشة التمثيل في نقابة المهن التمثيلية .



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