بعد قليل.. حماقي على مسرح موسم الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن بدء حفل الفنان محمد حماقي في السعودية، المقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.

موعد بدء حفل محمد حماقي في موسم الرياض 2024

ومن المقرر ان يقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم ويبدأ الجمهور في الدخول إلى المسرح في السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

حماقي في جولة غنائية أمريكية للمرة الأولى في تاريخه

وفي سياقٍ متصل، يستعد حماقي للجولة الغنائي الأضخم في شمال أمريكا للمرة الأولى، والتي تنطلق في أواخر فبراير حتى مطلع مارس 2024، في تورنتو بكندا مرورًا بـ لوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن وختامًا بـ ديترويت.

حماقي في جدة فبراير 2024

كان قد أحيا حماقي حديثًا حفلًا غنائيًا عل أحد السواحل الكبرى بمدينة جدة، وذلك بعد توقف تام عن الحفلات بسبب الأحداث العصيبة الراهنة التي تشهدها الآراضي الفلسطينية.

كان قد طرح حماقي حديثًا 6 أغاني صيفية منفردة بدايةً من اغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال أواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.

كان قد سجلت أحدث أغاني حماقي “إيه السعادة دي”، أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها “ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي يا دلع في حياتي نساني الهم مين ده اللي يقول في جمالك بم يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم غير حبك انت دي حقيقة يا حبيبي والله بجد في حاجات خاطفاني تعالالي نعد امال انا ليه مش شايف حد ”