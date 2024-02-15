فن ومشاهير

مرايا أحمد رفعت تعكس العلاقات بين الفنون في الأوبرا

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ياسر رشاد - القاهرة -  تستضيف دار الأوبرا المصرية معرض الفنان أحمد رفعت، وذلك  في السادسة مساء السبت 17 فبراير بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتى السبت 24 فبراير، تحت عنوان "مرايا".

يضم المعرض 42 عملا منفذة بخامات متنوعة منها ورق يدوى ، الوان ترابية ، الياف حليج القطن والكتان ، والياف الصبار الجاف ويعكس خلالها العلاقات بين الوان الفنون المختلفة ليعبر عن احد اهداف الفن المتمثلة فى قدرة وخيال المبدع والمتلقى على إنتاج وتذوق العمل الفنى المجرد.

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جدير بالذكر أن احمد رفعت حصل على بكالوريوس كلية التربية الفنية جامعة حلوان عام 1988 ، ونال درجة الدكتوراه بين جامعة حلوان وجامعة نيويورك ، له العديد من المعارض الفردية إلى جانب مشاركته في الكثير من المعارض الجماعية وورش العمل المحلية والدولية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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