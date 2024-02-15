نجل الحلو:"ما تعرض له والدي من "هشام جبر" لا يليق والحجار لا علاقة له"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد حمادة الحلو "نجل المطرب الكبير محمد الحلو"، أن المطرب علي الحجار ـ غير مسئول إطلاقا، عن الأزمة التي واجهت والده، قبل انسحابه من المشاركة، في أول حفلات مشروع " 100 سنة غنا"، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء يوم 14 فبراير، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

حمادة، في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، قال،: " أوضح أولا أن الوالد، لم يكن يهدد، بل اتخذ قراره، وتمسك به، وثانيا المطرب الكبير علي الحجار، لا علاقة له بما حدث".

وتابع، :"ماحدث مع مطرب بحجم محمد الحلو وتاريخه، أقل ما يقال عن، "قلة أدب"، لأنه تواجد تقديرا لصديقه المطرب علي الحجار، من السابعة ونصف مساء في البروفة النهائية، وطلب ضبط طبقة الصوت، وظل منتظرا حتى الواحدة صباحا، على أساس ما قيل لنا أنه جاري تعديل النوتة الموسيقية، وبعد كل هذا فوجئنا بالرد المستفز من المايسترو، ورفضه إجراء البروفة بحجة تأخر الوقت، هل هذا يليق؟ ".

المطرب الكبير محمد الحلو، أعلن انسحابه عبر صفحة محبيه في موقع فيسبوك، من خلال مقطع فيديو، و كشف فيه بعض تفاصيل ما حدث.

وقال الحلو،:"المفروض كنت هشارك في حفلة أخويا وحبيب عمري على الحجار، لكن اكتشفت أن الأغنية اللي كان المفروض أغنيها وهي "لا مش أنا اللي أبكي" للموسيقار الكبير الراحل محمد عبد الوهاب، فوجئت أن الطبقة التي استخدمها المايسترو، منخفضة جدا، وهي طبقة نسائية لا تناسبني، وكلمت المايسترو، واسمه هشام جبر، وهذه هي المرة الأولى التي أعرف عنه شيء، قال لي إنه واخدها من الأستاذ عبد الوهاب".

وتابع، :"هنا عرفت أنه مش مظبوط، فأنا أسف، أنا مش موجود، أنا قاعد لحد الساعة واحدة بالليل في مكان البروفة، كنت منتظر إن الطبقة يزودوها طبقة واحدة بس، يعني يزودوها "تون" واحد، لكن قالوا لي لا مش هنقدر نشتغل تاني، وأنا نفسي مش هاقدر أغني بدون بروفة، فاقترحوا نعمل بروفة تاني قبل الحفلة مباشرة، أو ما يعملوش، لكن مش انا ده، انتوا عارفيني، لو أنا آسف جداً للأستاذ الكبير على الحجار".