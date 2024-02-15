شكرا لقرائتكم خبر عن شذى حسون تصور 4 كليبات جديدة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة العراقية شذى حسون وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد، حيث أضافت مؤخراً أغنية للألبوم بعنوان "دلع دلع" من ضمن ثلاثة أغنيات جديدة، وجارى الانتهاء تماما من كافة تفاصيل هذه الأغانى، استعدادا لطرحها.

وتتعاون حسون مع المخرجة بتول عرفة في 4 كليبات جديدة، سيتم تصويرها بالكامل في مصر، عقب الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بهذه الأغانى، وفى نفس الوقت تنتهى المخرجة من معاينة أماكن تصويرها، وكافة التفاصيل الخاصة بهذه الكليبات.

وكانت الفنانة العراقية شذى حسون، طرحت مؤخراً، أغنية باللهجة المصرية بعنوان "على ما أظن" على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم، والكليب من إخراج زياد خوري.

وطرحت المطربة شذى حسون، مؤخراً أغنية بعنوان "حلم عمري" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادى حداد.

وكانت شذى حسون والمطرب فوديل، قد طرحا ديو غنائى جديد بعنوان "مون آمور" عبر مواقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات سمير المجارى، وتوزيع رشيد محمد على.

وتم تصوير أغنية "مون آمور" في لبنان تحت إدارة المخرج زياد خورى، وجاءت الأغنية باللهجة المغربية، ومن ألحان فوديل.