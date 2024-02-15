شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. صور جديدة من كواليس مسلسل "مسار إجباري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجمان أحمد داش وعصام عمر، تصوير مشاهد مسلسلهما الجديد "مسار اجباري" على قدم وساق للعرض في شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينشر الخليج 365 صورا جديدة من كواليس العمل.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرحت البوسترات الرسمية لمسلسل "مسار إجباري" بطولة الفنانين عصام عمر وأحمد داش، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024، بالإضافة إلى طرح البوستر الجماعي لأبطال العمل.

مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الاذين يكتشفان سراً يغير حياتهما رأساً على عقب.



احمد داش وبسمة



احمد داش وعصام عمر من مسلسل مسار اجباري



احمد داش



احمد-داش-وعصام-عمر



احمد-داش-وعصام-عمر-وبسمة



بسمة



تصوير مسلسل إجباري



رشدي الشامي



صابرين



عصام عمر واحمد داش



عصام عمر



كواليس تصوير مسلسل مسار اجبارى



كواليس مسلسل مسار اجباري



محسن منصور