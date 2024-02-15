هذه حقيقة غناء إليسا تتر مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

ميرنا وليد - بيروت - أشارت إحدى وسائل الإعلام العربية إلى تسريبات حصلت عليها تفيد بأن الفنانة اللبنانية إليسا قد تغني شارة مسلسل غادة عبد الرازق الرمضاني الذي يحمل عنوان "صيد العقارب" والمتوقع عرضه على شاشات المتحدة وإجى المنصات الرقمية.



ولم يحصل تأكيد لهذه التسريبات من أي من الفنانة اللبنانية والممثلة المصرية حتى الآن ويبقى الأمر رهن التكهنات، وسوف تكشف الأيام المقبلة ما إذا كان هذا الكلام صحيحاً.

إشارة إلى أن إليسا كانت سبقت وغنت شارة مسلسل "ضد مجهول" لـ عبد الرازق والذي عرض في رمضان 2018.

وتؤدي غادة عبدالرازق دور فتاة صعيدية ولديها أخ من ذوي القدرات الخاصة وأبوها سيكون الممثل أحمد ماهر، وبسبب طبيعة البيئة التي نشأت فيها ستصبح تاجرة في سم العقارب، وبسبب هذا ستدخل في صراعات كبيرة مع الممثل رياض الخولي وتتصاعد أحداث العمل الفني.

ويشارك غادة عبدالرازق في مسلسل "صيد العقارب"، كل من رياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر، ومجدي بدر، وسامية عاطف، وميار الغيطي، وعماد صفوت، وأحمد ماجد، وأحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، ونخبة من االممثلين، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.