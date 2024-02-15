بالفيديو - عبد الفتاح الجريني يطرح أحدث أغانيه بعنوان "على بالي"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لفيديو كليب الفنان المصري عبد الفتاح الجريني، أحدث أغانيه بعنوان "على بالي"، و ذالك تزاماً مع عيد الحب.

تم تصوي الأغنية في أحد قصور مصر مع المخرج المصري إسلام هشام، كلمات و ألحان و توزيع عبد المغيث.

و تقول كلمات الأغنية:

و على بالي يا ناسيني

و لا يوم صورتك من عيني

أنايا مشات غير قوليلي

فين راك والله أنا نادم

اه يا غالي رجعي لي

تمنيت أنا غير تسمعيلي

وخا لكلام ماكافيني

إرحم قلبي من الآه" .

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