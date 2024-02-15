شكرا لقرائتكم خبر عن نجم Game of Thrones يصل السجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم الألماني، توم والشيها، صاحب شخصية جاكن هاغار في المسلسل الأسطوري Game of Thrones، للسجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74، المقامة حاليا في قصر برليناله بمدينة برلين.



توم والشيها

وأدت الاحتجاجات التي تشهدها مدينة برلين حالياً وبالتحديد بجوار قصر برليناله، الذى يشهد افتتاح الدورة الـ 74 لمهرجان برلين السينمائي، الى تعطيل حركة وصول النجوم والفنانين للسجادة الحمراء التي انطلقت منذ ساعة على الأقل.