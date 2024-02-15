شكرا لقرائتكم خبر عن 20 صورة للسجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74، حضور عدد كبير من النجوم العالميين والفنانين من جميع أنحاء العالم، منهم النجم العالمي كيليان مورفي والنجم توم والشيها، و الممثل الألماني ألبرشت شوخ، و الممثل الألماني بيتر لومير، و الممثلة الألمانية إميليا شوله، و الممثلة الألمانية آنا بروجيمان، و الممثلة الألمانية فلورنس كاسومبا.

كما شهدت السجادة الحمراء حضور كل من، الممثلة الألمانية كاتارينا ستارك والممثل بيتر لومير، وفيليب لان وزوجته كلوديا، وعارضة الازياء الألمانية توني جارن، والممثلة الألمانية هانا هيرزسبرونغ، والفرقة الألمانية Elevator Boys، وكلاوس بيسنباخ والمخرج الألماني فيم فيندرز وزوجته دوناتا فيندرز.



الفرقة الألمانية Elevator Boys



المتظاهرين على السجادة الحمراء



الممثل الألماني ألبرشت شوخ



الممثل الألماني بيتر لومير



الممثلة الألمانية إميليا شوله



الممثلة الألمانية آنا بروجيمان



الممثلة الألمانية فلورنس كاسومبا



الممثلة الألمانية كاتارينا ستارك والممثل بيتر لومير



الممثلة الألمانية هانا هيرزسبرونغ



الممثلة والراقصة الألمانية إيلين تيزل



النجم كيليان مورفي



بيتر شولز



توم والشيها



عارضة الأزياء الألمانية توني جارن



فيليب لام وزوجته كلوديا



فيليب لام



كلاوس بيسنباخ والمخرج الألماني فيم فيندرز وزوجته دوناتا فيندرز