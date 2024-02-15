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20 صورة للسجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74

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القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74، حضور عدد كبير من النجوم العالميين والفنانين من جميع أنحاء العالم، منهم النجم العالمي كيليان مورفي والنجم توم والشيها، و الممثل الألماني ألبرشت شوخ، و الممثل الألماني بيتر لومير، و الممثلة الألمانية إميليا شوله، و الممثلة الألمانية آنا بروجيمان، و الممثلة الألمانية فلورنس كاسومبا.

كما شهدت السجادة الحمراء حضور كل من، الممثلة الألمانية كاتارينا ستارك والممثل بيتر لومير، وفيليب لان وزوجته كلوديا، وعارضة الازياء الألمانية توني جارن، والممثلة الألمانية هانا هيرزسبرونغ، والفرقة الألمانية Elevator Boys، وكلاوس بيسنباخ  والمخرج الألماني فيم فيندرز وزوجته دوناتا فيندرز.


الفرقة الألمانية Elevator Boys

 


المتظاهرين على السجادة الحمراء

 


الممثل الألماني ألبرشت شوخ

 


الممثل الألماني بيتر لومير

 


الممثلة الألمانية إميليا شوله

 


الممثلة الألمانية آنا بروجيمان

 


الممثلة الألمانية فلورنس كاسومبا

 


الممثلة الألمانية كاتارينا ستارك والممثل بيتر لومير

 


الممثلة الألمانية هانا هيرزسبرونغ

 


الممثلة والراقصة الألمانية إيلين تيزل

 


النجم كيليان مورفي

 


بيتر شولز

 


توم والشيها

 


عارضة الأزياء الألمانية توني جارن

 


فيليب لام وزوجته كلوديا

 


فيليب لام

 


كلاوس بيسنباخ والمخرج الألماني فيم فيندرز وزوجته دوناتا فيندرز

 


كيليان مورفي

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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