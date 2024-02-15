شكرا لقرائتكم خبر عن 20 صورة للسجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74، حضور عدد كبير من النجوم العالميين والفنانين من جميع أنحاء العالم، منهم النجم العالمي كيليان مورفي والنجم توم والشيها، و الممثل الألماني ألبرشت شوخ، و الممثل الألماني بيتر لومير، و الممثلة الألمانية إميليا شوله، و الممثلة الألمانية آنا بروجيمان، و الممثلة الألمانية فلورنس كاسومبا.
كما شهدت السجادة الحمراء حضور كل من، الممثلة الألمانية كاتارينا ستارك والممثل بيتر لومير، وفيليب لان وزوجته كلوديا، وعارضة الازياء الألمانية توني جارن، والممثلة الألمانية هانا هيرزسبرونغ، والفرقة الألمانية Elevator Boys، وكلاوس بيسنباخ والمخرج الألماني فيم فيندرز وزوجته دوناتا فيندرز.
الفرقة الألمانية Elevator Boys
المتظاهرين على السجادة الحمراء
الممثل الألماني ألبرشت شوخ
الممثل الألماني بيتر لومير
الممثلة الألمانية إميليا شوله
الممثلة الألمانية آنا بروجيمان
الممثلة الألمانية فلورنس كاسومبا
الممثلة الألمانية كاتارينا ستارك والممثل بيتر لومير
الممثلة الألمانية هانا هيرزسبرونغ
الممثلة والراقصة الألمانية إيلين تيزل
النجم كيليان مورفي
بيتر شولز
توم والشيها
عارضة الأزياء الألمانية توني جارن
فيليب لام وزوجته كلوديا
فيليب لام
كلاوس بيسنباخ والمخرج الألماني فيم فيندرز وزوجته دوناتا فيندرز
كيليان مورفي
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