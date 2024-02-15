منى زكي تكسر رقم ياسمين عبد العزيز في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ بدء عرض فيلمها الجديد “رحلة 404” في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي في مصر، تمكّنت الفنانة منى زكي من أن تحقق أرقاماً قياسية في شباك التذاكر، وذلك بالتزامن مع حصول الفيلم على جائزتين في “مهرجان الأقصر الدولي للسينما الأفريقية”.

فمنذ عرضه قبل 20 يوماً، استطاع الفيلم أن يحصد إيرادات بلغت ١٧ مليون جنيه، ليحطّم بذلك رقمين قياسيين مهمّين في شباك التذاكر المصري، حيث أصبح أكثر فيلم يحقق ربحاً في شباك التذاكر المصري خلال الثلاثين عاماً الماضية من بطولة نسائية مطلقة، ذلك أن أعلى إيرادات تم تحقيقها هي 17.3 مليون جنيه لفيلم “أبو شنب” الذي قامت ببطولته ياسمين عبد العزيز وعُرض في عام 2016، كما أصبح الفيلم الأعلى ربحاً في الأعمال الدرامية من بطولة نسائية مطلقة، وذلك بعد تخطيه فيلم “إحكي يا شهرزاد” لمنى زكي أيضاً، والذي حقق 12 مليون جنيه عام 2009، ليسجّل الفيلم بذلك أعلى الإيرادات في مشوار منى زكي السينمائي.

واستطاع فيلم “رحلة 404” أن يتصدّر شباك التذاكر السعودي منذ بدء عرضه في الأول من شباط (فبراير) الحالي، ليحلّ في المركز الأول ويكون الفيلم العربي الوحيد بين الأفلام الخمسة الأعلى إيراداً والأكثر إقبالاً من الجماهير في نهاية الأسبوع الماضي. كما تصدّر شباك التذاكر في السينما الكويتية.

إنجازات منى زكي في فيلم “رحلة 404” لم تقتصر على الأرقام التي حققها في شباك التذاكر، بل شملت تقييمه الذي هو 7.9 من 10 على موقع IMDB أحد أهم المواقع التي تهتم بشؤون السينما والأفلام في العالم، من خلال آراء الجمهور من مصر والسعودية والكويت وأميركا وبريطانيا، كما حصل على تقييم 3.6 من 5 في موقع LetterBoxd وهو موقع يُشرف عليه عشاق السينما في نيوزيلندا، ونشر عليه عدد كبير من الجمهور آراء إيجابية عن الفيلم، بالإضافة إلى إشادة النقاد بالفيلم في كل الدول التي عرض فيها حتى الآن.

كما حصل فيلم “رحلة 404” لمنى زكي على جائزتين في “مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية” في دورته الـ13 والتي اختُتمت أمس (الأربعاء)، وهما جائزة لجنة التحكيم الخاصة (قناع توت عنخ أمون الفضي)، وجائزة أفضل ممثلة لمنى زكي عن دورها في الفيلم، بينما رفعت قاعة قصر ثقافة الأقصر شعار “كامل العدد” مع العرض الوحيد له ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

فيلم “رحلة 404” هو بطولة: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، ونورا شعيشع…، ومن تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد بالاشتراك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع.