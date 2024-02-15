احتفالا بعيد الحب.. عبدالفتاح جريني يطرح فيديو كليب "علي بالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بالتزامن مع احتفالات عيد الحب طرحت شركة روتانا أحدث أغاني المطرب عبدالفتاح جريني والتي تحمل اسم (علي بالي) وذلك على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في أحد القصور في مصر مع المخرج إسلام هشام وهي كلمات وألحان وتوزيع عبدالمغيث .

وتقول كلمات الأغنية: وعلى بالي يا ناسيني، ولا يوم صورتك من عيني ،أنايا مشات غير قوليلي، فين راك والله أنا نادم، آه يا غالي رجعي لي، تمنيت أنا غير تسمعيلي، وخا لكلام ماكافيني، إرحم قلبي من الآه.