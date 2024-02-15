فيديو.. أصالة ترد بطريقة طريفة على شاب يعبر عن حبه الشديد لها

خلال حفلها في الكويت، تعرضت الفنانة السورية أصالة لموقف طريف عندما قام شاب بالتعبير عن حبه الشديد لها.

وفي لحظة نزولها من السيارة، قدم الشاب باقة ورد لأصالة التي قبلتها بابتسامة وقالت: “وردة الفلانتين”. ولكن عندما أكمل الشاب إعجابه وأكد حبه الشديد لها، ردت أصالة بشكل طريف قائلة: “والله جوزي ليكسر رأسك”، مشيرة إلى زوجها فايق حسن.