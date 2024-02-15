خلال حفلها في الكويت، تعرضت الفنانة السورية أصالة لموقف طريف عندما قام شاب بالتعبير عن حبه الشديد لها.
وفي لحظة نزولها من السيارة، قدم الشاب باقة ورد لأصالة التي قبلتها بابتسامة وقالت: “وردة الفلانتين”. ولكن عندما أكمل الشاب إعجابه وأكد حبه الشديد لها، ردت أصالة بشكل طريف قائلة: “والله جوزي ليكسر رأسك”، مشيرة إلى زوجها فايق حسن.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أصالة ترد بطريقة طريفة على شاب يعبر عن حبه الشديد لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.