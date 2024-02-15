تامر حسني يشكر تركي آل الشيخ : نصرتني يا أبو ناصر

شكر الفنان تامر حسني رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، على تأكيده إيرادات فيلمه “بحبك” التي حققت أرقاما قياسية مسجلة في عام 2022 بما يقارب مليار جنيه.

ونشر تامر حسني مقطع فيديو من تصريحات تركي آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس في أحد فنادق القاهرة، وعلق قائلا: “خالص الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ.. نصرتني يا أبوناصر”. وأوضح تامر حسني أن الرقم الذي حققه فيلم “بحبك” يتوزع على موزعين الخارج في العالم كله، وأن الفنان له أجر ثابت.

وأضاف: “المهم الكثير كان بيشكك في إيراداتي وكتير انتقدوا الفيلم قبل ما ينزل.. لمجرد أنه تأليفي وإخراجي وموسيقتي التصويرية.. كنت مأجل بوست احتفالي معاكوا بنجاح فيلم بحبك اللي عدا عليه سنتين حتى تعلن الجهة المختصة عن رقمه القياسي”. وتابع: “تيجي بقى من أبوناصر نفسه أمام العالم كله.. ليثبت إنه كان كلامي صح وإني مش بقول غير الحق ولا مضطر أقول غير الحق.. وطبعا ده غير إيرادات الفيلم في مصر وباقي دول العالم”.