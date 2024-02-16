شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر لكل بطل.. شاهد بوسترات مسلسل "إمبراطورية ميم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوسترات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل "إمبراطورية ميم" وبطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم.ش



حلا شيحة



نور النبوى



نشوى مصطفي



محمود حافظ



مايان السيد



محمد محمود عبد العزيز



الهام صفي الدين



مصطفى



آدم وهدان



يارا عزمي



ليلى عز العرب



خالد النبوى