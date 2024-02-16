بالفيديو - يسرا محنوش تطرح أحدث أغانيها "ما بقاش" باللهجة المصرية

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة التونسية يسرا محنوش أحدث أغانيها بعنوان "ما بقاش" والتي غنتها باللهجة المصرية، بالتزامن مع عيد الحب أغنية "ما بقاش" من كلمات الشاعر وليد جنيدي وألحان محمد عصمت توزيع وماسترينج عباس صباح.



وتدور فكرة كليب "ما بقاش" عن كمية المشاعر والأحاسيس التي تختزنها للحبيب، خصوصاً وأن كلمات الأغنية جاءت لتحاكي المعشوق وتصف له حالة الضياع بعيداً عن حبيبته، مؤكدة أنها لن تتخلى عنه.

وكانت يسرا محنوش قد قدمت ديو غنائي مع الفنان المغربي سعد لمجرد بعنوان "عندي فكرة" حيث تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات رامي العبودي، ألحان الموسيقار د. طلال، توزيع ومكس ماستر جلال الحمداوي.

