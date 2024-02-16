"في ناس بتشد محمد سعد لتحت زي مو صلاح".. وائل إحسان ضيف إيمان أبوطالب

محمد اسماعيل - القاهرة - يكشف المخرج وائل إحسان خلال اللقاء الذي جمعه بالإعلامية إيمان أبوطالب على شاشة الحياة، الجمعة، أسرار وكواليس أهم أعماله الفنية، من بينها فيلم ساعة ونص، كما يتطرق إلى علاقته بالفنان محمد سعد ويكشف أسباب عدم التعاون بينهما بعد فيلمي اللمبي واللي بالي بالك قائلا: "فيه ناس شدت سعد لتحت زي ما بتعمل مع محمد صلاح حاليا".

كما يتناول اللقاء علاقة وائل إحسان بالنجمين محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي قائلا: وقفوا جنبي في موت أبويا ومسابونيش"، كما يكشف عن رأيه في الفنان أحمد حلمي قائلا: "شديد الذكاء".

ويحكي وائل إحسان عن كواليس تعاونه لأول مرة مع الزعيم عادل إمام في مسلسل أستاذ ورئيس قسم ويكشف تفاصيل أول لقاء مع الزعيم.