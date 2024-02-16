ميرنا وليد - بيروت - كشفت الحبيبة السابقة للنجم التركي بوراك دينيز تفاصيل خيانتهما لبعضهما، قائلة في تصريح جريء: "تعرضت للخيانة بعد ٣ سنوات من العلاقة. .. فخنته مع رجل أخر وانتظرت عودته للمنزل لأخبره ومن ثم أنهيت العلاقة".

وكانت كشفت مصادر مطلعة ان الممثلة التركية نيلبري شاهين قدمت اعتراضاً رسمياً أمام المحكمة بعد أن برأت حبيبها السابق الممثل بوراك دينيز من الحادثة التي حصلت بينهما بحضور حبيبها الحالي في أحد الفنادق. وحددت المحكمة يوم 16 نيسان/إبريل المقبل للاستماع والنظر إلى الدلائل الجديدة واعتراض شاهين على الحكم.

كانت هذه تفاصيل خبر حبيبة بوراك دينيز السابقة: "خانني 3 مرات فخنته وأخبرته بذلك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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