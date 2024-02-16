ميرنا وليد - بيروت - أعلنت النجمة العالمية شاكيرا، أنها ستطرح ألبومها الجديد Women no longer cry في 22 من شهر آذار/مارس المقبل.

ونشرت شاكيرا صوراً من جلسة التصوير الخاصة بالألبوم، وكتبت رسالة مؤثرة جاء فيها: "ألبومي الجديد، الذي سيصدر في 22 آذار/مارس، هو الألبوم الذي أنشأته معكم جميعاً، مجموعتي من الذئاب (تقصد فانزاتها)، التي كانت بجانبي في كل خطوة على الطريق. لقد كان صنع هذا العمل عبارة عن عملية كيميائية".

وختمت: "أثناء كتابة كل أغنية، كنت أعيد بناء نفسي. وأنا أغنيها، تحوّلت دموعي إلى ألماس، وضعفي إلى قوة".

كانت هذه تفاصيل خبر شاكيرا تعلن موعد طرح ألبومها الجديد وتوجه رسالة مؤثرة بالدموع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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