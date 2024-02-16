شرم الشيخ للمسرح الشبابي ينعي الفنان علي خليفة

ياسر رشاد - القاهرة - تنعي إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ببالغ الحزن و الأسي الدكتور علي خليفه، الذي قدم مسيرة فنية كبيرة عبر تاريخ طويل من الابداع.

وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمة، سائلة المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر و السلوان.

من هو الفنان علي خليفة؟

يذكر أن علي خليفة، هو ممثل ومخرج مصرى بدأ نشاطه الفنى فى الثمانينيات وأدى أدوارًا صغيرة فى السينما والتليفزيون، ومن المسلسلات التى عمل بها “الرجل والحصان” و"شرف فتح الباب"، وعمل مخرجًا منفذًا لمسلسل الخروج من المأزق عام 1996.