أورتيجا يستعد لطرح أحدث أغانيه "مش فارقة معايا"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب أورتيجا، لطرح أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "مش فارقة معايا"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات Mix، ألحان اورتيجا.



الاغنية توزيع وميكس و ماستر Codex، ناي نادر الشاعر، وإخراج علي العتر، والمنتج الفني ميمي فؤاد.

يذكر أن آخر أعمال أورتيجا، كان طرحه مؤخرًا أحدث أغنياته والتي تحمل إسم "خليك في نفسك" والتي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب في شهر سبتمبر الماضي، تفاصيل أغنية "خليك في نفسك"، والأغنية من كلمات عمرو المشاكس، ألحان وتوزيع فيفتي شبرا، إخراج كريم الغمري.