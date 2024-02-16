18 فبراير..محمد منير وشيرين وماجد المهندس في حفل غنائي بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن حساب "بنش مارك" على إنستجرام، عن إقامة حفل غنائي يجمع النجوم محمد منير وشيرين وماجد المهندس يوم 18 فبراير الجاري بدار الأوبرا المصرية، وذلك في أولى الليالي السعودية المصرية برعاية المستشار تركي آل الشيخ.

ونشرت "بنش مارك"، بوسترات للنجوم الثلاثة عبر حسابها، وحملت تعليق: "برعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ ومعالي وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني تنطلق أولى (الليالي السعودية المصرية) ‏مع الفنان محمد منير والفنان ماجد المهندس ‏والفنانة شيرين في القاهرة، يقام الحفل في دار الاوبرا المصرية".

على جانب آخر، كان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، أعلن عن إنشاء صندوق Big Time الاستثماري، حيث سيخصص الصندوق لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

وأوضح آل الشيخ أن الهيئة العامة للترفيه (GEA) ستساهم في الصندوق كراعي رئيسي، ووزارة الثقافة كراعي مشارك، إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة في المجال، وهي: شركـة صلـة استوديو، شركة الوسائل SMC، شركة العالمية شركة روتانا للصوتيات والمرئيات شركة بنش مارك، وشركة بيسكوير للإنتاج الفني، كما يهدف الصندوق في مرحلته الأولى إلى الاستثمار في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية.

ويأتي هذا الإعلان خلال زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، والتي يعقد خلالها مجموعة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، بهدف دعم الحركة الترفيهية والفنية بين البلدين الشقيقين.