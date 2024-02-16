رمضان2024.. "watch it" تطرح ملصقات دعائية جديدة لأبطال مسلسل "لحظة غضب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة واتش إت – watch it عن ملصقات دعائية جديدة لأبطال مسلسل لحظة غضب الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، بعد أيام قليلة في شهر مارس المُقبل.

وجاءت "البوسترات" منفردة لكل بطل من أبطال المسلسل، وهم: صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، وناردين فرج.

"لحظة غضب" تدور أحداثه في 15 حلقة، وهو من تأليف مهاب طارق، إخراج عبدالعزيز النجار، ويعد التعاون الثاني بينهما بعدما قدما معا مسلسل "حالة خاصة" بطولة غادة عادل، طه دسوقي، أحمد طارق، حسن أبو الروس، هاجر السرّاج، وئام مجدي، نبيل علي ماهر.

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