بالفيديو: حسن عسيري يرد على انتقادات مسلسل ثانوية النسيم

رد الفنان حسن عسيري، المدير العام لشركة الصدف المنتجة لمسلسل “ثانوية النسيم”، على الانتقادات الحادة التي طالت المسلسل بعد عرضه على الشاشة.

وتلقى عسيري رسالة من أحد أصدقائه يُنتقده فيها لإنتاجه “ثانوية النسيم”، واصفاً العمل بـ “المؤذي والقاسي” بالنسبة لمجتمعنا.

ويؤكد عسيري أن المسلسل هو “منتج ترفيهي وللتسلية” فقط، وليس مشروعاً تربوياً، على الرغم من وجود قصة درامية.

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