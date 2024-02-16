ميغان ماركل والأمير هاري يستخدمان هذه الكنية لولديهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتمدت الأمريكية ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري لقبهما كدوق ودوقة ساسكس في خانة كتابة الاسم الأخير، أو ما يعرف بالكنية لطفليهما.

وكان ابنهما البالغ من العمر 4 أعوام، الأمير أرتشي، وابنتهما البالغة من العمر عامان، الأميرة ليليبيت، يُعرفان سابقاً باسم “الأمير أرتشي ماونتباتن-ويندسور” و”الآنسة ليليبيت ماونتباتن-ويندسور”، ومُنح لهما الألقاب الأميرية عندما تولى جدهما الملك تشارلز العرش في سبتمبر 2022.

استخدمت ميغان والأمير هاري ألقاب أطفالهما لأول مرة في مارس 2023 عندما أعلنا تعميد طفلتهما ليليبيت، وتم تحديث اسميهما إلى “الأمير أرتشي من ساسكس” و”الأميرة ليليبيت من ساسكس” على موقع العائلة الملكية الرسمي. وأظهرت مجلة PEOPLE أن “ساسكس” هو لقب عائلتهما، واستخدام ألقابهما كأسماء عائلية لأطفالهما يتبع التقليد المتبع من قبل أعضاء العائلة الملكية، وهذا ما يعكس بحسب محللي الشؤون الملكية الرغبة التي لا تزال موجودة لدى ميغان وهاري بالحصول على ألقاب ملكية.

أما أطفال الأمير ويليام وكيت ميدلتون، فهم يحملون رسمياً ألقاب الأمير جورج من ويلز، والأميرة شارلوت من ويلز، والأمير لويس من ويلز، وذلك باتباع ألقاب والديهما كأمير وأميرة ويلز. ومع ذلك، يستخدمون نسخة أقل رسمية من هذا اللقب في المدرسة؛ حيث يُعرفون لأصدقائهم ومعلميهم بجورج ويلز، شارلوت ويلز، ولويس ويلز.

وتبع الأمير ويليام والأمير هاري أيضاً هذا الإجراء، عندما كانا يخدمان في القوات المسلحة بدلاً من ألقابهما الأميرية، كانا يستخدمان “ويليام ويلز” و”هاري ويلز”، وذلك باستخدام لقب والدهما في ذلك الوقت كأمير ويلز.

بعد أن ابتعد الزوجان عن دورهما كأعضاء نشطين في العائلة الملكية في عام 2020، كشف قصر باكنغهام أنهما لن يعودا يستخدمان ألقابهما الملكية. ومع ذلك، سيظل هاري وميغان يُشار إليهما رسمياً باعتبارهما دوق ودوقة ساسكس، وسيُطلق عليه هاري دوق ساسكس، وميغان دوقة ساسكس. ولا يزال الأمير هاري يحتفظ بمكانه في خط الوراثة للعرش؛ إذ أنه بعد وفاة الملكة إليزابيث، أصبح يحتل المرتبة الخامسة بعد أطفال أخيه الأمير ويليام وأطفاله الثلاثة من الأميرة كيت، الأمير جورج، البالغ من العمر 10 سنوات، والأميرة شارلوت، البالغة من العمر 8 سنوات، والأمير لويس، البالغ من العمر 5 سنوات.

الأمير هاري وميغان يتواجدان في الوقت الحالي في كندا للحضور والترويج لألعاب إنفيكتس في فانكوفر وويستلر عام 2025. وقد ظهر الثنائي في الكثير من الصور وهما يرتديان ملابس خاصة بالثلج، ويستمتعان بوقتهما في أجواء الشتاء القاسية هناك، وعكست الصورة علاقتهما التي على ما يبدو أنها في أحسن الأحوال على عكس الشائعات التي تحدثت مؤخراً عن انفصالهما.

حتى أن ميغان ظهرت في لحظة عفوية وهي تلتقط الصور لهاري، وهو يمارس رياضة التزحلق على الثلج، وقالت إنها ترغب في “عرض الصورة للأطفال”، وفقاً لصحفية مجلة Hello! ريبيكا لويس.