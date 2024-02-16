52 عام علي رحيل العملاق زكي رستم

ياسر رشاد - القاهرة - تمر اليوم الذكري الـ 52 لرحيل الفنان الكبير زكي رستم، وكان بلا جدال من افضل المواهب في تاريخ السينما المصرية ومن افضل عشر ممثلين في العالم لبراعته الشديدة في تجسيد كافه الشخصيات سواء الباشا او الاب المقهور او الزوج القاسي او الرجل الشعبي وحتى الموظف.

من ينسي أفلامه التي تجسد العصر الذهبي للسينما المصرية نذكر منها علي سبيل المثال : "الفتوه، رصيف نمره خمسه، نهر الحب، معلش يازهر، الحرام، الطريق، بائعه الخبز، اعز الحبايب، العزيمة، لحن السعادة، ياسمين النمر، خاتم سليمان، بنت الاكابر، انا وبناتي، واخر أفلامه اجازه صيف .

1967 لقب براهب الفن لأنه لم يتزوج ابدا وعاش وحيدا، ورحل عن دنيانا يوم 16فبراير1972عن عمر ناهز 69عاما ومازال حتي الآن في وجدان الملايين موهبه نادره في عالم التمثيل السينمائي سيدة الشاشة الراحلة فاتن حمامه، قالت : " إنها كانت تشعر بالرعب من التمثيل امامه لبراعته في التجسيد كنت اهابه بشده النظر في عينيه كان امر صعب جدا رغم استاذيته كان يذاكر ادواره بعناية شديده هذا ما قاله الفنان الراحل فريد شوقي الذي شارك امامه في عده أفلام رحم الله العملاق الراحل زكي رستم.