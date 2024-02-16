سميرة سعيد عن "فن التغافل": "ما أحوجنا للهدوء والحكمة في حياتنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت المطربة سميرة سعيد، عن تجربتها في أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "فن التغافل" التي طرحتها على "يوتيوب".

ونشرت سميرة، مقطع من الأغنية، عبر حسابها على "إكس"، وعلقت: "وما أحوجنا للهدوء والعقل والحكمة في حياتنا وفي كل قراراتنا.. خصوصاً في ظل ضغوط الحياة المتلاحقة".

وتابعت: "كلمات صاغها صديقي هاني عبد الكريم في أول تعاون معه، من ألحان رفيق النجاحات عمرو مصطفى، والتوزيع الموسيقي للموهوب ماهر الملاخ، والرؤية الفنية لنضال هاني التي تعكس مدى موهبته وإخلاصه ومحبته".

وأضافت: "فن التغافل.. ثاني أغنية من مجموعة 2024.. والى لقائي معكم في باقي الإصدارات في عيد الفطر القادم إن شاء الله".

يذكر أن، سميرة سعيد كانت قد طرحت مؤخرا أغنية "كان" من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع ماهر الملاخ.