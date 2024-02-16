شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تروج لمسلسل الحشاشين بأحدث بوسترات كريم عبد العزيز.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمسلسل "الحشاشين"، بطولة النجم كريم عبد العزيز المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، إذ نشرت القنوات بوسترا ترويجيا جديدا لكريم عبد العزيز، وظهر خلاله كريم عبد العزيز بملابس شديدة السواد، تظهر قوته.

كما نشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية صورة البوستر عبر موقعها على فيس بوك معلقة: انتظروا النجم كريم عبد العزيز ومسلسل الحشاشين فى رمضان.. شهر الفرحة على قنوات المتحدة".



الحشاشين لكريم عبد العزيز

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.

كريم عبد العزيز يجسد دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

تاريخيا خرجت جماعة "الحشاشين" من طائفة النزارية الإسماعيلية، التي انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي، وترجع تسميتها إلى كلمة "Assassins" أي القتلة أو الاغتياليون، لأنهم قتلوا ملوكهم وقادة الجيوش، ويقال أن سبب تسميتهم بالحشاشين لكونهم اضطروا لأكل الحشائش وقت حصار السلاجقة.