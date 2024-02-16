"Mbc مصر" تكشف عن بوستر "المداح 4: أسطورة العودة" رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت "Mbc مصر" عن البوستر الرسمي للجزء الرابع من مسلسل "المداح: أسطورة العودة" وذلك عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر "حمادة" على البوستر وهو يتوسط عدد من نجوم المسلسل وهم الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنانة هبة مجدي، الفنانة سهر الصايغ، الفنان خالد سرحان، الفنانة دنيا عبد العزيز، والفنانة مي سليم، إخراج أحمد سمير فرج.

ويستكمل الفنان حمادة هلال نجاح سلسلة "المداح" بعد النجاح الكبير الذي حققه أجزائه الثلاثة التي تم عرضهم تباعًا منذ عام 2021، مرورًا بالجزء الثاني "المداح: أسطورة الوادي" عام 2022، وأخيرًا بالجزء الثالث "المداح: أسطورة العشق" عام 2023 وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية منهم الفنان أحمد بدير، الفنانة حنان سليمان وتعاونه من جديد مع المخرج أحمد سمير فرج.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان حمادة هلال السينمائية كانت بظهوره كضيف شرف بأحداث فيلم "ديدو" بطولة الفنان كريم فهمي عام 2021.

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