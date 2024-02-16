بسبب أغنية “عربي”.. محمد رمضان يلقن أحد متابعيه درسًا قاسيًا… ماذا فعل؟

كتب امير فتحي في الجمعة 16 فبراير 2024 11:18 مساءً - تلقى الفنان محمد رمضان تعليقا من شخص إسرائيلي على كليب أغنيته “عربي”، والتي يذكر فيها اسم فلسطين.

حيث نشر رمضان صورتين عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام“، ليعلن عما حدث من قبل أحد المتابعين، الذي دخل ليعلق على الأغنية التي نشرها فما كان منه إلا الرد عليه.

تعليق وردّ من رمضان

ويظهر في الصورة الأولى تعليق للمتابع الداعم لإسرائيل كتب باللغة الإسبانية على أغنية محمد رمضان يقول فيه “لا أعرف ما يقولون ولكن تحيا إسرائيل“، وهو ما دفع رمضان إلى تثبيت هذا التعليق ليظهر لجميع المتابعين في البداية.

ورد رمضان على المتابع باللغة الإنجليزية مؤكداً أنه تعمد تثبيت هذا التعليق في المقدمة كي يقول للمتابع “فلسطين حرة”، وهو ما دفع المتابع إلى التعليق من جديد، ليرد على رمضان قائلاً “أنا آسف إذا كنت قد جعلتك تشعر بالسوء بسبب تعليقي يا أخي”.

ليعود الفنان المصري ويرد على المتابع من جديد مؤكداً له أنه سيشعر بشعور جيد حينما يكتب المتابع “فلسطين حرة”، قبل أن يقوم ذلك الشخص بمسح تعليقاته على الأغنية.

محمد رمضان نشر صورا للتعليقات والمحادثة التي دارت، وعلق عليها قائلا “وده طبعا قبل ابن العم ما يمسح تعليقه.. عربي والحمدلله”.

أغنية “عربي” لـ محمد رمضان

وطُرحت أغنيته “عربي” الأيام الماضية عبر القنوات الرسمية على موقع “يوتيوب”، ولاقت نجاحًا كبيرًا وتخطت نسب المشاهدة 5 ملايين مشاهدة.

آخر أعمال محمد رمضان

يشار إلى أن آخر أعمال محمد رمضان طرحه لأغنية «akwaba»، بالتعاون مع المطربة النيجيرية يامي ألايد.

أغنية محمد رمضان لكأس الأمم الأفريقية 2024

ونشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع «إنستجرام»، مقطع من الأغنية، وعلق عليها: «الحمد لله افتخر أني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا».

وقدم محمد رمضان في دراما رمضان 2024 مسلسل “جعفر العمدة“، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي، حول شخصية «جعفر العمدة»، الذي يتزوج بـ 4 سيدات، ويقوم بالبحث عن ابنه المفقود من زوجته الأولى «ثريا» والذي تم اختطافه من المستشفى قبل أكثر من 19 عامًا، ويلتقي «عايدة» التي تقدم دورها الفنانة زينة، ويطلب منها الزواج في ظل شروط معينة.

آخر أعمال رمضان التمثيلية

وشارك الفنان محمد رمضان في بطولة مسلسل جعفر العمدة، عدد كبير من النجوم، أبرزهم، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، جمال حجازي، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جوري بكر، طارق النهري.

يذكر أن، محمد رمضان تعاقد على بطولة فيلم “أسد أسود” وسط نخبة من الفنانين منهم الفنان ماجد الكداوني، الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف سلامة، تأليف وإخراج محمد دياب.

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