رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقد ورش أسبوع "أهل مصر" بأسوان

ياسر رشاد - القاهرة -

شهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، مساء اليوم الجمعة، جانبا من الورش الفنية والحرفية المتنوعة بالأسبوع الثقافي 29 لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

أشاد "البسيوني" بالمستوى والأداء الفني نتاج ورش الأسبوع الثقافي الذي من المقرر أن تختتم فعالياته مساء غد السبت، وشمل 16 ورشة متنوعة وجولات متنوعة بمعالم أسوان الشهيرة ومشروعاتها القومية، مقدما شكره لمشرفي الأسبوع الثقافي ومدربي الورش ومشرفي المحافظات المشاركة، وفريق العمل التنفيذي.

جاء ذلك بحضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ولاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي، وعماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ويوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان.

هذا وشهد اليوم الاستعدادات النهائية للورش المتنوعة قبل الحفل الختامي، حيث أوضح الكاتب والفنان يس الضوي مدرب ورشة 'التمثيل"، أن الهدف من الورشة العمل على استيعاب فكر الأطفال لفنون المسرح وعناصر تكوينه ومقوماته، حتى يستمر الطفل في ممارسة التمثيل أو امتهانه مستقبلا، واستيعاب ما قد يشاهدونه من أعمال مسرحية كمتلقين قادرين على تكوين آراء ورؤى واعية إلى حد ما.

وأشار "الضو" إلى الدور التربوي والتوجيهي المطلوب تجاه أطفال اجتمعوا من مختلف بقاع وأقاليم مصر الحدودية، مشيرا أن المشهد الذي أخرجه أطفال الورشة ليكون في سياق العرض الختامي، يقدم على أغنية من كلماته ولحن وغناء الفنان وليد خالد، وتوزيع مصطفى أبو ريه، ويقوم بتنفيذ الاستعراض المبسط مصمم الاستعراض ياسر يني.

وفى السياق استكمل المخرج حامد سعيد تدريب الأطفال على عمل فيلم تسجيلي من إنتاجهم، كما اختتم السيناريست وليد كمال ورشة السيناريو، والفنان وائل عوض ورشة "الرسم بالموسيقى"، وقام الشاعر محمود الحلواني بتدريب الأطفال على حفظ النصوص التى تقدم بالحفل، واستكملت د. مريم الأمين إنتاج ورشة تعديل السلوك بالرسم على السيراميك، و د. أميرة سعد ورشة "اصنع كتابك".

وفي مجال الحرف اليدوية، اختتم مدربو الورش فعاليات التدريبات مع الأطفال والانتهاء من المنتج النهائي ومنها ورشة إعادة تدوير خامات البيئة، ورشة حقائب بالخرز، ورشة الخيامية، ورشة حقائب بالشبك، ورشة الجلود، ورشة الأركت، بينما قام المدرب ناصر عبد التواب باستكمال مسرح "عرائس القفاز"، استعدادا للعرض الختامي.

يشار إلى أن الأسبوع الثقافي شهد ورشا متنوعة بعدة مجالات قدمها متخصصون للتعرف على مواهب الأطفال وتنميتها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات وجولات بالأماكن والمعالم الأثرية وعدد من المشروعات القومية بأسوان، لتعميق الجانب التثقيفي لديهم بالمعالم الحضارية والمشروعات التنموية للوطن.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.