شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب فى لبنان لـ24 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، الذى كان من المقرر إقامته فى لبنان 17 فبراير إلى 24 من نفس الشهر، لظروف خارجة عن إرادتهم.

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "الدهب" على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

شيرين عبد الوهاب احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، حيث بدأت مشوارها الفنى منذ صغرها، إذ تتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب بناء على نصيحة أحد مدرسيها الذى أقنع والدها بضرورة تنمية موهبتها الفنية بالذهاب لدار الأوبرا لصقل موهبتها مع سليم سحاب، وهو ما حصل بالفعل.

شيرين عبد الوهاب فى عام 2000 ظهرت مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك"، ثم كانت انطلاقتها الحقيقية مع المنتج نصر محروس، الذى قرر أن ينتج ألبوما غنائيا مشتركا لها وتامر حسنى، بعنوان "فرى ميكس 3"، والذى حقق نجاحاً كبيراً.

شيرين عبد الوهاب لم يتوقف نجاحها مع نصر محروس عند هذا الحد وإنما قدما معاً محطات مهمة في عمر شيرين عبد الوهاب، مثل "آه يا ليل" التي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها، وكذلك ألبوم "جرح تانى" عام 2003.

شيرين عبد الوهاب، خلال نفس الفترة، دخلت مجال السينما، من خلال مشاركتها الفنان أحمد حلمى فى فيلم "ميدو مشاكل"، ورغم أنه أول تجاربها بالسينما إلا أنه حقق نجاحاً كبير.