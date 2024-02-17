رامي صبري يتألق في حفل عيد الحب ويرفع شعار كامل العدد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أحيا المطرب رامي صبري، حفله الغنائي بفاميلي بارك مساء الجمعة، بمناسبة عيد الحب بحضور جماهيري كامل العدد في أول حفلاته بمصر بعد إطلاق ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" الذي حقق نجاحا كبيرا بداية العام الجاري.

وخلال الحفل قدم رامي، عددًا من المفاجآت؛ حيث غنى أغنية "بين الحيطان" للمرة الأولى لايف، كما قدم أغنية "النهايات أخلاق" مع فريق عمل الأغنية على مسرح الحفل، وقدم "يمكن خير" و"حياتي مش تمام" و"إنتي جنان" و"شطبنا" وغيرها من الأغنيات.

وحرص الجمهور على التواجد بكثافة لحضور الحفل ورفع الحفل شعار كامل العدد حيث تواجد الجمهور قبل الحفل بساعات، وأقدمت الشركة المنظمة للحفل على الاستعانة بأفضل التقنيات والتجهيزات للحفل.

وكان رامي صبري أصدر ألبومه الجديد “النهايات أخلاق” المكون من 12 أغنية، منها: “بين الحيطان”، “كل سنة”، “مبسوط يا بعد” ، “بحكي عليكي” ، “النجومية” ، “جت سليمة” ، “أمان يا قلبي” ، “ليك غلاوة عندي”، “حلفتك بالليالي”، و”جامد”.