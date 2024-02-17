شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تحتفل بعيد الحب فى تونس بحفل غنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة اللبنانية نوال الزغبى بعيد الحب مع جمهورها فى تونس، بحفل غنائى اليوم السبت، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر الأغانى الرومانسية احتفالا بهذه المناسبة.

وطرحت مؤخرًا نوال الزغبى أغنية "فخامة معاليك"، حيث صورت كليب الأغنية في لبنان، تحت قيادة المخرج فادي حداد، من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح وتقدمها نوال الزغبى بستايل غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.

وطرحت نوال الزغبى آخر أعمالها الغنائية بعنوان "ريتو" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتطبيقات والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سيلمان، توزيع عمر صباغ، إخراج فادي حداد.

واحتفلت مؤخرًا النجمة نوال الزغبى، بطرح أغنيتها الجديدة "أنا مش بتساب"، عبر حسابها على تويتر، ونشرت مقطع فيديو من الأغنية التى تم تصويرها فى لبنان واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الاستوديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية، لاسيما أن الأغنية تحمل الإيقاع الموسيقى السريع.