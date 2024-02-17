شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يرتدى الشال الفلسطينى ويغنى القدس عربية بحفل عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الكينج محمد منير حفل عيد الحب في فاميلي بارك وسط حضور جماهيري ضخم، وارتدي الكينج الشال الفلسطيني، وغني لفلسطين أقسمت بالحرية وعدالة القضية القدس عربية، وقال خلال ظهوره على المسرح إن فلسطين جزء من حقيقتنا ومن أمتنا العربية ومش هنتنازل عن أي قضايا عربية.

وغنا الكينج العديد من أغنياته وسط تفاعل كبير من الجمهور، منها علموني عنيكي وغيرها من الأغنيات.

وكان فريق شارموفرز أحيا الفاصل الثاني من حفل عيد الحب، في فاميلي بارك وتألق الفريق في تقديم أغنياته القديمة والحديثة، وهو الفريق الذي طرح قبل أيام قليلة فيديو كليب "على بالى"، ودارت فكرته فى إطار بسيط، عبر عن معنى كلماته، التى تصف حال شاب التقى بفتاة جميلة بطريق الصدفة، فجذبت انتباهه بملامحها البريئة، وطريقتها العفوية، فغيرت حياته، ولمست مشاعره، وصورتها لاتفارق خياله، وأصبح لايستطيع العيش من غيرها.

وأغنية "على بالى" من كلمات أحمد بهاء ومحمد الشافعى، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع موسيقى محمد العرقان، ومن إخراج عمرو شعلان، وتقول كلماتها:

فيما أحيا النجم رامي صبري الفاصل الأول من الحفل الغنائي الضخم بفاميلي بارك مساء اليوم بمناسبة عيد الحب بحضور جماهيري كامل العدد في أول حفلاته بمصر بعد إطلاق ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" الذي حقق نجاحا كبيرا بداية العام الجاري.

وخلال الحفل قدم رامي عددًا من المفاجآت، حيث غنى أغنية "بين الحيطان" للمرة الأولى لايف كما قدم أغنية "النهايات أخلاق" مع فريق عمل الأغنية على مسرح الحفل، وقدم "يمكن خير" و"حياتي مش تمام" و"إنتي جنان" و"شطبنا" وغيرها من الأغنيات كما حرص على تلبية طلبات جمهوره الذي طلب منه عددا من الأغنيات.

ويعد الحفل هو الأضخم خلال موسم عيد الحفل ويتواجد في الحفل أيضا الكينج محمد منير حيث حرص الجمهور على التواجد بكثافة لحضور الحفل ورفع الحفل شعار كامل العدد حيث تواجد الجمهور قبل الحفل بساعات، وأقدمت الشركة المنظمة للحفل "تذكرتي" على الاستعانة بأفضل التقنيات والتجهيزات للحفل.