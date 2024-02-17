ممثل تركي شهير حديث المتابعين بسبب ملابسه

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن تعودنا على الممثل التركي الشهير إنجين أكيوريك بإطلالات كلاسيكية أنيقة، فاجأ الجميع بصورته التي نشرها على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أطل في مناسبة خاصة بإحدى العلامات التجارية بقميص أحمر فضفاص وسروال باللون نفسه.
ولاقت إطلالة إنجين الكثير من التعليقات السلبية.
ويطل إنجين في مسلسل اسمي فرح من إخراج ريكاي كاراغوز، ويشارك في بطولته إنجين أكيوريك، ديميت أوزدمير، ميرت دوغان، فيرات تانيس ، أوكتاي تشوبوك ، علي سورمالي، ليل بشار، مصطفى افكران، البر توريدي، سنان كارا، دريا بينار أك ، وإخراج رجائي كاراجوز .
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