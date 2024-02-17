فيفي عبده: "الرقص حرام ليه؟..أنا عاملة 37 عمرة وحج 5 مرات" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة فيفي عبده تكشف فيه رأيها في الرقص وهل هو حرام أم حلال؟ .

وقالت فيفي، بالفيديو الذي كان بأحد لقاءاتها التليفزيونية: "الرقص حرام ليه؟ .. مش ده شغل زي أي حاجة، والباليه حرام !!.. أنا عاملة 37 عمرة و5 مرات حج".

وأضافت فيفي عبده: "بيقولك عاملة ده ورقاصة.. أيوه عاملة ده ورقاصة".

وكانت فيفي عبده، أجرت مؤخرا عملية جراحية، ونشرت فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي تمارس التمارين الرياضية، وعلقت: "صباح الفل والصحة والعافية عليكم وعلينا الله يديمها من نعمة ويحفظها من الزوال ده بعد العملية الثانية والحمد لله".

يذكر أن، آخر أعمال فيفي عبده الفنية كان عام 2022 بمسلسل "شغل في العالي" بطولة شيرين رضا وفيفي عبده ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من اخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.

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