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بـ "البيجامة".. منة فضالي تغني لوالدتها في عيد ميلادها (فيديو )

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محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو من احتفالها بعيد ميلاد والدتها "نادية".

ونشرت منة، الفيديو، عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت فيه وهي ترتدي "البيجامة" ومعها تورته مكتوب عليها اسم والدتها، وتغني لها "هابي بيرث داي".

وعلقت منة فضالي، على الفيديو: "أمي عاوزة تطفي الشمعة بسرعة.. بتزهق من الاحتفال والجو ده بس أنا صممت اننا نحتفل عادي وبالبيجامات".

وأضافت: "ومنار خايفة الشبشب يبان.. مريم مش فاهمة بتغني إيه.. كل سنة وانتي طيبة يا أمي".

يذكر أن، منة فضالي تشارك بموسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "كوبرا "بطولة الفنان محمد عادل إمام.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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