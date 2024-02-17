بـ "البيجامة".. منة فضالي تغني لوالدتها في عيد ميلادها (فيديو )

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو من احتفالها بعيد ميلاد والدتها "نادية".

ونشرت منة، الفيديو، عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت فيه وهي ترتدي "البيجامة" ومعها تورته مكتوب عليها اسم والدتها، وتغني لها "هابي بيرث داي".

وعلقت منة فضالي، على الفيديو: "أمي عاوزة تطفي الشمعة بسرعة.. بتزهق من الاحتفال والجو ده بس أنا صممت اننا نحتفل عادي وبالبيجامات".

وأضافت: "ومنار خايفة الشبشب يبان.. مريم مش فاهمة بتغني إيه.. كل سنة وانتي طيبة يا أمي".

يذكر أن، منة فضالي تشارك بموسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "كوبرا "بطولة الفنان محمد عادل إمام.