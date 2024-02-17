تعرف على موعد حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لاحياء حفلا غنائيا في لبنان يوم 24 فبراير الجاري.

ومن المقرر بث حفل شيرين في لبنان على قناة "إم تي في" اللبنانية.

على جانب آخر، تحيي شيرين عبد الوهاب، غدا الأحد، حفل غنائي بدار الأوبرا المصرية، وذلك في أولى الليالي السعودية المصرية برعاية المستشار تركي آل الشيخ.

ويشارك "شيرين" في الحفل الكينج محمد منير والمطرب ماجد المهندس.

ونشر حساب "بنش مارك" على إنستجرام، بوسترات للنجوم الثلاثة ، وحمل تعليق: "برعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ ومعالي وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني تنطلق أولى (الليالي السعودية المصرية) ‏مع الفنان محمد منير والفنان ماجد المهندس ‏والفنانة شيرين في القاهرة، يقام الحفل في دار الاوبرا المصرية".

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