فن ومشاهير

ليالي سعودية مصرية.. حفل منير وشيرين وماجد المهندس بدون تذاكر

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ياسر رشاد - القاهرة - تأتي الأمسية الأولى من “ليالي سعودية” المقامة في دار الأوبرا المصرية بدون تذاكر مخصصة لها، تُمكن الجمهور العام من حضورها. 

وصرح مصدر خاص تابع للشركة المنظمة للحفل أنه سيقام بدعوات خاصة ولا يوجد تذاكر مباعة عبر أي موقع إليكتروني.

تضم تلك الأمسية الكينج محمد منير والفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان ماجد المهندس. 

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يقام الحفل غدا الأحد 18 فبراير على أحد المسارح الكبرى في الأوبرا المصرية.

تقام “ليالي سعودية مصرية” تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، ومن المقرر أن يشارك في الحفل مجموعة بارزة من نجوم الغناء الذين يمتلكون شعبية ضخمة في مصر والسعودية. 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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