فيفي عبده: "مش خايفة من الموت وتربتي موضباها"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدثت الفنانة فيفي عبده، عن الموت وأمنيتها التي تتمناها، مؤكدة أنها مطمئنة من مواجهة المولى عز وجل.

وقالت فيفي، ببرنامج "عندي سؤال" عبر قناة "المشهد": "مش خايفة من الموت وشُفت تربتي، وموضباها".

وتابعت: "نفسي ربنا يديني عمر شوية لأني لسه معشتوش، كل ما أركع وأصلي أقوله يا رب إديني شوية عمر، عايزة أعيش أكتر من كده عايزة أعيش 100 سنة مثلا".

وأوضحت فيفي عبده: "أنا مطمنة من مواجهة ربنا، لأني طول عمري ماشية بما يرضي الله، ومظلمتش حد، وبساعد الغلبان.. أنا غلبانة زيهم، وإنسانة واضحة".

وأضافت: "كل دي حاجات تخليك تبقى مطمن في الحياة، لكن ربنا هيعمل فيا إيه.. أنا راضية بكل حاجة وربنا يهديني".

يذكر أن، آخر أعمال فيفي عبده الفنية كان عام 2022 بمسلسل "شغل في العالي" بطولة شيرين رضا وفيفي عبده ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من اخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.

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